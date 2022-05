Polska coraz bliżej pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Rzecznik rządu o porozumieniu z KE

Do tej pory Polska jako jeden z niewielu krajów członkowskich UE nie miała zaakceptowanego KPO. Wszystko z powodu sporu z Komisją Europejską, która miała zastrzeżenia odnośnie przestrzegania przez nasz kraj zasad praworządności. Wśród żądań Brukseli jest zlikwidowanie przez Polskę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Organ ten powołany ustawą przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego szefem jest Zbigniew Ziobro, został uznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za naruszający prawo obywateli krajów UE do niezależnych i niezawisłych sądów.

Polska otrzyma środki z KPO

W piątek 13 maja rzecznik rządu poinformował, że dwa dni wcześniej zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. – Doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o treść kamieni milowych w KPO. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO – przekazał Piotr Muller.

Współpracownik Mateusza Morawieckiego dodał, że przed pełną akceptacją KPO będzie już tylko droga formalna w Komisji Europejskiej, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO. – Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, więc w tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony KE – tłumaczył.

