Prognoza pogody na sobotę. Będzie ciepło i powieje silny wiatr

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Od 15 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. Celsjusza w centrum kraju, do 22 st. Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy do 70 km/godz.

