Granica z Białorusią wciąż niespokojna. Nowy raport i nowe metody na przejście

„W dniu 14 maja na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 8 cudzoziemców. Dziś – 16 osób” – podała w niedzielę Straż Graniczna. Dowiedzieliśmy się też o nowym pomyśle nielegalnych migrantów.

„Cudzoziemcy przerzucali kładki przez concertinę na odcinkach Placówki Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne i Placówki Straży Granicznej Czeremcha. Służby Białoruskie rzucały kamieniami, miały miejsce prowokacje słowne – obrażanie Polski i służb polskich” – dowiadujemy się z raportu SG.

Tego samego Dnia Straż Graniczna podała podsumowanie sytuacji na przejściach granicznych z Ukrainą. Dowiedzieliśmy się, że od 24 lutego, czyli od wybuchu wojny, polscy pogranicznicy odprawili na przejściach z Ukrainy do Polski ponad 3,383 mln osób.

Tylko 14 maja do Polski przybyło 22,9 tys. osób z Ukrainy. W niedzielę 15 maja do godziny 7 rano z tego kierunku weszło do naszego kraju 5,8 tys. osób.

Granica polsko-białoruska. Powstaje zapora

Obecnie na granicy polsko-białoruskiej trwa budowa bariery. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

Celem zapory jest uszczelnienie granicy z Białorusią. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przekazał 11 maja, że „obecnie granica polsko-białoruska jest najpilniej strzeżonym odcinkiem granicy zewnętrznej UE”. „Nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski będzie jeszcze trudniejsze” – stwierdził Stanisław Żaryn.

