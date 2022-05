Druga porażka Zbigniewa Ziobry. Jarosław Kaczyński znów miłosierny

W harmonogramie najbliższego posiedzenia Sejmu, które zaplanowano na ostatni tydzień maja, znalazło się sprawozdanie sejmowej komisji sprawiedliwości z prac nad prezydencką ustawą o Izbie Dyscyplinarnej. Co prawda jest tam wpisane warunkowo, ale to wyraźny znak, że PiS i Solidarna Polska są bliżej niż dalej porozumienia w tej sprawie. Zresztą w ostatnich dniach politycy Solidarnej Polski publicznie mówili, że są gotowi do głosowania za projektem opracowanym w Kancelarii Prezydenta, a Tadeusz Cymański wręcz powiedział, że ziobryści zagłosują za likwidacją Izby Dyscyplinarnej nawet wbrew sobie.

Pozostają jeszcze do uzgodnienia drobne poprawki do prezydenckiego projektu ustawy. Tak by Solidarna Polska mogła powiedzieć, że nie poddała tej sprawy całkiem za darmo. A z drugiej strony, żeby lekko zmodyfikowany projekt był do zaakceptowania przez Komisję Europejską, która na tej podstawie odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.