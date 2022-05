Immunitet Grodzkiego zostanie uchylony? Jest decyzja senackiej komisji

22 marca Prokuratura Krajowa poinformował o skierowaniu przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Senatu RP wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego przez PK, polityk Koalicji Obywatelskiej ma usłyszeć cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych: w latach 2006, 2009 i 2012. Czytamy, że chodzi o kwoty od 1500 do 7000 zł w złotówkach i dolarach, przyjmowane rzekomo w kopertach w zamian za zobowiązanie do osobiście lub szybko wykonanej operacji.

17 maja sprawą uchylenia immunitetu marszałka Senatu zajęła się senacka komisja regulaminowa. – Traktuję to wszystko jako nagonkę nie tyle na moją osobę, co na Senat RP w celu odzyskania większości przez partię rządząca i to metodami niedemokratycznymi – ocenił Tomasz Grodzki. Senacka komisja opowiedziała się za odrzuceniem wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu politykowi.

Za negatywną opinią wobec wniosku opowiedziało się 7 senatorów, 5 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do prezydium Senatu należy decyzja, czy spawa immunitetu zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Senatu.

Sprawa Tomasza Grodzkiego

Postępowanie dotyczące korupcji w Specjalistycznym Szpitalu im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie prowadzone jest już od kilkunastu miesięcy. W sprawie tej przesłuchano już ponad 180 osób, po czym przekazano komunikat o wykryciu 14 „zdarzeń korupcyjnych”, do których miało dochodzić w czasie, gdy placówką kierował Tomasz Grodzki. Na łamach „Gazety Polskiej” pisano, że 5 z tych zdarzeń nie uległo jeszcze przedawnieniu, dlatego śledczy postanowili nadać sprawie dalszy bieg.

