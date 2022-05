Tęczowa flaga na krakowskim ratuszu. Po raz pierwszy w historii

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w krajach UE. W Polsce inicjatywę prowadzi Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podpisanie Karty zobowiązuje do przestrzegania zasad równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i budowania otwartych i różnorodnych miejsc pracy. Instytucje i podmioty, które się na to zdecydują, powinny działać na rzecz spójności i równości społecznej.

Chodzi m.in. o przeciwdziałanie mobbingowi oraz wdrożenie takich działań, by dostęp do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, a nawet rekrutacja były zgodne z polityką równego traktowania.

– Wierzymy że prawa człowieka i równe traktowanie, to prawa fundamentalne. Naszą motywacją jest, aby w Krakowie nikt nie czuł się wykluczony – mówiła pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. równego traktowania Nina Gabryś podczas prezentacji Karty.

Tęczowa flaga na ratuszu

Przy tej okazji, 17 maja, w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOT), tęczowa flaga przez cały dzień wisiała na gmachu Urzędu Miasta Krakowa. To pierwsza taka sytuacja w historii miasta.

– Osoby LGBT+ na co dzień mierzą się z dyskryminacją prawną i doświadczają mowy nienawiści. By sytuacja ta poprawiła się, potrzebny jest szereg zmian – zaznacza Gabryś. Jak dodaje, tęczowa flaga jest symbolem nowego, inkluzywnego Krakowa, który wspiera każdą osobę doświadczającą wykluczenia.

„Pragniemy – w skali polityk lokalnych – perspektywę równościową implementować na szeroką skalę. Obok rozwiązań systemowych, chcemy także podkreślić ważną rolę symboli. Z tej okazji na krakowskim magistracie na jeden dzień, właśnie w IDAHOT, zobaczyliście tęczową flagę” – napisała na Facebooku.