Tusk zdradził receptę na wygraną opozycji. „Wystarczy uwierzyć, że PiS to nie jest demon”

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że opozycja i samorządowcy połączą siły. Już wkrótce mają podpisać porozumienie o wzajemnym wsparciu w wyborach parlamentarnych. – Będziemy w Senacie podpisywali wspólny dokument i nie chcę wyprzedzać faktów, jest to deklaracja wsparcia dla samorządu terytorialnego, którą mam nadzieję, podpiszą wszystkie większe partie demokratyczne – powiedział Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego.

Szef PO dodał, że dokument jest przygotowany nie przez partie, tylko przez samorządowców. – W tym dokumencie między innymi jest zobowiązanie, żeby ustanowić procent w PIT, CIT na trwałe i żeby uczynić udziały samorządów w podatku absolutnie niezależnymi od warszawskich sugestii, że to co jest samorządu, jest samorządu – tłumaczył polityk.

Były premier zabrał także głos w sprawie programu „500 plus”. – Nie ma takiej partii, która wygra wybory i zmieni to, co władza wcześniej zobowiązała się i daje w postaci np. „500 plus”. Skoro ludzie dostali „500 plus” to jest ich i nie ma co wprowadzać niepokoju. Tego nikt nie ruszy – wyjaśnił szef PO.

Tusk o sposobach na wygraną z PiS

Według Donalda Tuska „PiS naprawdę można pokonać w wyborach”. – Nie trzeba do tego ukraść mediów publicznych, nie trzeba fałszować wyborów, nie musimy mieć 100 proc. w DPS-ach. Nie trzeba przygotowywać kopertowych wyborów, nie trzeba robić żadnej z tych rzeczy, które robi PiS – zaznaczył. Zdaniem polityka receptą na sukces jest wiara we własne możliwości. – Wystarczy uwierzyć, że PiS to nie jest demon, tylko dość skorumpowana, nieudolna, niebezpieczna dla nas władza, więc trzeba się dobrze zorganizować, umieć pogodzić różne nurty i pójść do wyborów i wygrać – mówił.

Przewodniczący Platformy uznał również, że „absolutnie kluczowe jest to, aby nie uznawać, że PiS jest wszechmocny i wszechwładny, bo PiS jest tak mocny, jak jego konkurenci są słabi”. – To nie 90 proc. Polaków chce dzisiaj głosować na partię Kaczyńskiego, tylko między 30 a 36 proc., w tych okolicach. To dobry wynik, ale to nie jest 80- 90 proc., to 35 proc.. To znaczy że 65 proc. musi pójść po rozum do głowy – wyliczał.

