Tusk o swoich ambicjach politycznych. Zdradził, w których wyborach chciałby wystartować

- Jasne, że chcę być premierem, bo byłbym dobrym premierem i mam o tym przekonanie do swoich kompetencji i politycznych kwalifikacji. Wierzę w swoją determinację, ale nigdy by mi do głowy nie przyszło, ani teraz, ani za kilka czy kilkanaście miesięcy, kiedy będziemy startować w wyborach, żeby z moich personalnych chęci i ambicji stwarzać problemy. Jeśli to komuś będzie przeszkadzać, to na pewno nie będę sprawiał problemów - zapowiedział Donald Tusk.

Jednocześnie lider PO podkreślił, że nie jest zainteresowany startem w wyborach prezydenckich. - Mówiłem o tym wielokrotnie. Dość dobrze oceniam właśnie swoje kwalifikacje, kompetencje, swój talent - tłumaczył.

