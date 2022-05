„Odsunąć PiS od władzy”. Protasiewicz przyznaje: To jedyny program opozycji

– Obóz rządzący ma dość chwytliwą narrację, w której mówi: „obiecaliśmy – dotrzymaliśmy słowa”. I nawet, jeśli nie przyniosło to skutków takich, jak zakładano, to przynajmniej rząd próbował. W odróżnieniu od opozycji, która była pasywna, kiedy rządziła, a teraz poza programem „odsunąć PiS od władzy” nie ma nic do zaproponowania – mówi Jacek Protasiewicz, poseł Koalicji Polskiej Unii Europejskich Demokratów, gość programu „Mówiąc Wprost”.

Wiele wskazuje na to, że batalia o Krajowy Plan Odbudowy zbliża się do końca. Według ministra rozwoju i technologii, do pierwszych płatności może dojść pod koniec wakacji. Opozycja jednak nadal krytykuje rząd Zjednoczonej Prawicy. – Samo krytykowanie okazuje się nieskuteczne. Oczywiście jest grupa wyborców, którzy wciąż czekają na to, żeby odsunąć PiS od władzy. Jednak dla większości należy stworzyć ofertę programową, w której krytyka działań Zbigniewa Ziobry jest niewystarczająca – mówi Jacek Protasiewicz, poseł Koalicji Polskiej Unii Europejskich Demokratów.