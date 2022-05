Senat poparł inicjatywę Andrzeja Dudy. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy?

Andrzej Duda zaproponował wprowadzenie nowego święta państwowego. Prezydent przychylając się do apelu sejmiku województwa mazowieckiego oraz m.in. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk, wystąpił z inicjatywą upamiętnienia powstań śląskich w latach 1919-1921 oraz ich uczestników. Z prezydenckiego projektu wynikało, że nowe święto miałoby być obchodzone 20 czerwca. Data ta nie jest przypadkowa - to właśnie tego dnia w 1922 roku do Katowic weszły wojska polskie z generałem broni Stanisławem Szeptyckim na czele.

„Mając na uwadze oddanie czci bohaterom, których odwaga umożliwiła powrót części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci o naszych przodkach walczących o niepodległość i upowszechnienie wiedzy o tych trzech zrywach w świadomości Polaków, ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich – jest w pełni uzasadnione” – czytamy w prezydenckim projekcie ustawy.

Senat poparł pomysł Andrzeja Dudy

Propozycja Andrzeja Dudy spotkała się z aprobatą Senatu. Za ustanowieniem nowego święta państwowego zagłosowało 98 senatorów, a 2 (Michał Seweryński z PiS oraz Jan Maria Jackowski) nie wzięło udziału w głosowaniu.

Czy 20 czerwca będzie dniem wolnym od pracy?

Zgodnie z decyzją Senatu 20 czerwca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Nie oznacza to jednak, że dzień ten będzie wolny od pracy.

Kwestia dni wolnych od pracy uregulowana jest kompleksowo w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich nie przewiduje zmian w tej ustawie, jak również w żaden inny sposób nie wskazuje na to, by dzień 20 czerwca miał być dniem wolnym od pracy - tłumaczy Kancelaria Prezydenta dodając, że nie ma przesłanek do wnioskowania, iż ustanawiane święto państwowe miałoby być dniem wolnym od pracy.

Czytaj też:

Senat zdecydował o przyszłości Grodzkiego. Wiadomo, co z immunitetem marszałka Senatu