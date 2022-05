Walka buldogów pod dywanem. „Ziobro rozpowiada w PiS-ie, że winny jest Morawiecki”

Mimo tego, że między PiS-em, a Solidarną Polską zapanowało porozumienie, co do przegłosowania ustawy prezydenckiej w Sejmie dotyczącej likwidacji Izby Dyscyplinarnej i Sądu Najwyższego, to niechęć między premierem a ministrem sprawiedliwości nie zmalała.

Według informacji „Wprost”, politycy Solidarnej Polski mają szykować wytłumaczenie poparcia projektu prezydenckiego, skierowane do swojego elektoratu. – Ziobro rozpowiada w PiS-ie, że opóźnienia w wypłacie KPO to wina Morawieckiego, bo źle prowadził negocjacje – mówi nasz rozmówca z kręgów rządowych. Inny dodaje, że "Solidarna Polska szykuje sobie grunt pod kapitulację".