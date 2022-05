„Niedyskrecje do słuchania”: Wyborcy PiS zakochani w Morawieckim. Plagi egipskie, a tu wciąż fantastycznie

Zmiana ordynacji do Sejmu i Senatu jest tematem, który w ostatnich dniach rozgrzewa spory na scenie politycznej. Nie wszystkim z obozu rządzącego podoba się ten pomysł. Polityk z otoczenia Mateusza Morawieckiego uważa, że gdyby doszło do zmiany ordynacji, to w kampanii wyborczej opozycja będzie uderzała w PiS, iż chce nieuczciwie zwiększyć swoje szanse na wygraną w wyborach. Uczciwie, bez zmiany ordynacji, nie jest w stanie wygrać.

Zmiana ordynacji ma polegać na tym, że po pierwsze do Senatu zamiast okręgów jednomandatowych, będą okręgi dwu albo trzy mandatowe, tak jak było do 2007 roku. A jeśli chodzi o ordynację do Sejmu to tu miałby być 100 małych okręgów, zamiast tak jak jest obecnie 41 dużych.