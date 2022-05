Straszenie Ukraińcami, ratowanie Ziobry, wieści z bunkra Putina. Nowy „Wprost”

Zdrada na Eurowizji, flaga, która przeszkadza i przybysze ze stref przemocy. Kto szczuje na Ukrainę? Po prawie trzech miesiącach wojny w Ukrainie współczucie i chęć niesienia pomocy naszym wschodnim sąsiadom nadal są przeważającymi postawami. W ogromnej większości zachowujących się co najmniej poprawnie rodaków coraz częściej dają się jednak zauważyć ci, którym ta pomoc się nie podoba. Kto chce urosnąć na krzywdzie Ukrainy? O tym w okładkowym tekście pisze Dariusz Grzędziński i Joanna Miziołek.

„Jarosław Kaczyński znów miłosierny”. Prezes PiS okazał miłosierdzie Solidarnej Polsce i pozwolił jej wyjść z twarzą z konfliktu o Izbę Dyscyplinarną. Kaczyński po raz drugi podał pomocną dłoń politykowi, którego media dawno temu okrzyknęły delfinem PiS, a potem uznały, że zmienił się w rekina – pisze Eliza Olczyk.

„Pod karcącym okiem Kaczyńskiego”. Tak jak przewidywałem, że Polski Ład zakończy się fiaskiem, tak i kryzys będzie nam towarzyszył przez najbliższe dwa, trzy lata – mówi Joannie Miziołek były wicepremier Jarosław Gowin.

„Nowa posłanka Solidarnej Polski”. Anna Maria Siarkowska porzuciła bezpartyjność wstępując do Solidarnej Polski. Magdalenie Frindt opowiedziała o kulisach swojego transferu i problemach trapiących Zjednoczoną Prawicę.

„Nasi sąsiedzi wykreślają Rosję”. Po rosyjskiej inwazji władze Litwy jako pierwsze zrezygnowały z rosyjskiego gazu, a teraz uznały Rosję za państwo terrorystyczne. Reportaż Sandry Užule-Fons.

„Przeżył, bo udawał martwego”. – Wiedzieliśmy, co nas czeka: dzieci porwą i zindoktrynują, z dziewczynek i młodych kobiet zrobią niewolnice seksualne, mężczyzn zabiją na miejscu – mówi Jezyda, uchodźca z Iraku. Materiał Anety Wawrzyńczak.

„Spowiedź seksoholiczki”. – Seksoholików takich jak ja jest mnóstwo, ale w dyskursie publicznym seksoholizm jest gorszy od innych uzależnień – mówi Wiktorowi Krajewskiemu Malwina Juszczak-Duda.

„Smutne pożegnanie z Ekstraklasą”. Wisła Kraków zdegradowana z Ekstraklasy. Dla wielu kibiców w całej Polsce jest to trudne do zaakceptowania. Dariusz Tuzimek wyjaśnia, jakie przyczyny się na to złożyły.

„Strach pomyśleć, co rząd wymyśli”. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że dodatkowe obciążenia, podwyżki płacy minimalnej będą tak groźne. Strach pomyśleć, co rząd jeszcze wymyśli – mówi Agnieszce Szczepańskiej dr Henryka Bochniarz.

„Dyktator bawi się w dowodzenie wojną”. Mimo braku doświadczenia wojskowego Władimir Putin zabrał się za ręczne sterowanie działaniami jednostek rosyjskich, przyczyniając się do ich kolejnych klęsk na Ukrainie – pisze Jakub Mielnik

„Odesa przez jedno s”. „Niech pani nie pisze Odessa, bo dwa s to po rosyjsku” – mówi kobieta. Po polsku napiszemy Odessa, ale przyjmijmy, że jesteśmy w Odesie. Jak tam wygląda życie? O tym pisze Karolina Baca-Pogorzelska.

„Postęp kwestią chwili”. Przed pojawieniem się immunoterapii chory na zaawansowanego raka płuca żył średnio 10-12 miesięcy. Zbliża się zmiana najlepsze – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Rodryg Ramlau.

„Pozorny koniec koszmaru”. Koniec wojny – świat urządza się po przeżytym koszmarze. W takiej scenerii Piotr Siemion umieścił akcję „Bella, ciao”. To powieść, choć stylizowana na western, uniwersalna. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Za ciasne spodnie amanta”. Kamil Maćkowiak, aktor i reżyser, opowiada o depresji i uzależnieniu. Ma za sobą dziesięć lat terapii, a teraz gra, reżyseruje i prowadzi w Łodzi własny teatr. Rozmowa Wiktora Krajewskiego.

„Gdzie festyn, tańce na ulicach?” Felieton Łukasza Orbitowskiego.