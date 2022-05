Nowa inicjatywa dla Ukrainy

W dawnej centrali Alior Banku na dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni ok. 4 tys. metrów kwadratowych rozpoczęła właśnie działalność placówka koordynowana przez Caritas Polska, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji wspierających uchodźców. To krok w kierunku jeszcze bardziej uporządkowanego i systemowego wparcia obywateli Ukrainy.

- Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę wszyscy staramy się pomóc zaatakowanym. Jako Alior Bank w ciągu niespełna miesiąca od wybuchu wojny udostępniliśmy lokalnym władzom dziesięć budynków na terenie całej Polski, które mogą zostać przekształcone w placówki edukacyjno-opiekuńcze. Otwarte dziś Centrum Pomocy przy ul. Towarowej w Warszawie jest więc już kolejną, a zarazem największą nieruchomością, którą zaadaptowaliśmy na rzecz wsparcia naszych sąsiadów. Z pomocą partnerów stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, w którym każdy potrzebujący będzie mógł uzyskać niezbędne informacje i opiekę. Trwają prace nad kolejnymi inicjatywami, które uruchomimy w tym miejscu. Pomogą one obywatelom Ukrainy szybciej odnaleźć się w Polsce – mówił podczas otwarcia placówki Grzegorz Olszewski, wiceprezes Alior Banku kierujący pracami zarządu. - Pomyśleliśmy też o tym, aby podczas gdy rodzice będą uzyskiwać tę pomoc, znalazło się miejsce, w którym dzieci będą mogły poczekać i spędzić czas na zabawie. Dodatkową zaletą Centrum jest dobry punkt komunikacyjny – dodał wiceprezes.

Obywatele Ukrainy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 otrzymają tutaj fachową pomoc. Będą mogli się spotkać z psychologiem, uczestniczyć w kursach językowych, a także otrzymać wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy oraz zarządzania finansami. W budynku będzie również się znajdować bezgotówkowy oddział Alior Banku oferujący usługi doradcze w zakresie otwierania konta, składania wniosku o wydanie karty płatniczej lub dokonywania przelewów.

– Dobra lokalizacja i duża powierzchnia nowej siedziby Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom pozwolą nam na organizowanie wsparcia na skalę odpowiadającą obecnym potrzebom. Jestem przekonany, że to miejsce szybko stanie się ważnym punktem na mapie pomocowych przedsięwzięć realizowanych w Warszawie – mówił ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Na wzór struktury działającej przy Caritas Polska w Warszawie powstają także Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom w całej Polsce. Działają już ośrodki m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, we Wrocławiu i w Zamościu. W sumie jest ich już około 20. Caritas Polska od początku wspiera ofiary wojny w Ukrainie, organizując także pomoc na granicy i wysyłając transporty humanitarne do wielu ukraińskich miast i regionów. Obecny na otwarciu podsekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych podkreślał, jak ważne jest zapewnienie osobom, które przebywają z dala od ojczyzny, możliwie optymalnych warunków do egzystencji: - Jesteśmy w sytuacji niespotykanej chyba w historii Polski, gdzie w ciągu kilku tygodni musieliśmy pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy. Pragnę podkreślić liczbę osób, które tu przybyły i które tę pomoc otrzymały. Jako ministerstwo od pierwszych dni wojny staraliśmy się czynnie uczestniczyć w tym dziele pomocy naszym przyjaciołom, naszym gościom. Specjalnie mówię gościom, bo wierzę, że ta brutalna agresja Rosji kiedyś się skończy i Ukraina wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu. Jednak po tych pierwszych tygodniach, miesiącach, kiedy ten wysiłek był skupiony na zabezpieczeniu potrzeb życiowych naszych gości, dzisiaj potrzebujemy trochę innych działań i ten ośrodek, który tu powstaje, jest do tego idealnie przystosowany. Wiemy, że nawet gdy wojna się skończy, część gości będzie musiała zostać dłużej. Odbudowa Ukrainy będzie wyzwaniem i zajmie na pewno dużo czasu, więc przygotowujemy się do tego. Tej trudnej sytuacji nie da się ani naprawić, ani zrekompensować, ale chcemy stworzyć takie warunki, żeby osoby przybyłe do Polski z Ukrainy mogły funkcjonować możliwie normalnie. Będzie to łatwiejsze m.in. dzięki takim ośrodkom jak ten, który jest ośrodkiem kompleksowym.

Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, która już w pierwszych godzinach po wybuchu wojny zorganizowała punkt pomocy na dworcu Warszawa Zachodnia oraz miejsca noclegowe w budynku przy ul. Kasprzaka, dodał: - Wiemy, że ta pomoc musi teraz być sprofesjonalizowana. Ze swojej strony oferujemy nieustające wsparcie ze strony samorządu, bo wiemy, że tu chodzi nie tylko o zorganizowanie samego pobytu, ale także o pomoc w znalezieniu pracy, w nauce języka oraz w przyjęciu dzieci naszych przyjaciół z Ukrainy do szkół, przedszkoli i żłobków.

Pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce Maksym Muzyczko złożył podziękowania: „Do tego, gdy pomaga organizacja rządowa lub pozarządowa, jesteśmy już przyzwyczajeni, ale kiedy pomagają nam instytucje finansowe, banki, to wiemy, że ta pomoc jest bardzo mocna. Cieszę się, że w tym punkcie pomocy jest też miejsce dla dzieci. Około 95 procent obywateli Ukrainy, na których wymuszono tymczasowe przesiedlenie do Polski, to kobiety z dziećmi. Te kobiety potrzebują pomocy informacyjnej, językowej. To są osoby wykształcone, które mogą i chcą pracować. Ten punkt pomocy skieruje je w dobrym kierunku, zabezpieczy je i pozwoli im trochę odetchnąć, odpocząć. Dziękuję narodowi polskiemu, który otworzył swoje serca i domy na naszych rodaków, oraz wszystkim rządowym i pozarządowym instytucjom – powiedział.

Szczegółowe informacje o działalności Centrum Pomocy dostępne są na stronie caritas.pl.