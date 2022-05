Awantura podczas spotkania z Tuskiem. „Nasz człowiek w Warszawie!”

W piątek 20 maja Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Barlinka w województwie zachodniopomorskim. Gdy lider PO przed jedną z lokalnych piekarni mówił o rosnących cenach energii, usłyszał od mieszkańców, że to wina podwyżek, za które odpowiada jego partia. W tle wystąpienia Donalda Tuska słychać było ożywioną dyskusję między uczestnikami spotkania.

„Wina Tuska”. Lider PO o inflacji

– Ciężar inflacji muszą nosić na sobie ludzie ciężko pracujący. To jest coś, co rzeczywiście porusza nie tylko mnie. Niezależnie od poglądów politycznych, w Barlinku i podobnie jak wszędzie w Polsce, ludzie mają różne poglądy – odpowiedział były premier. – Niektórzy mnie lubią, niektórzy nie, niektórzy krzyczą, inni się cieszą, że mnie widzą. To jest zrozumiała sprawa. Niezrozumiałe jest to, że piekarz z Barlinka ma zapłacić 400 proc. więcej za gaz, a PGNiG ma zarobić 4 mld zł rekordowych zysków w ciągu trzech miesięcy – dodawał.

Po chwili padło pytanie o wzrost wartości rosyjskich produktów importowanych do Polski. Sprawa ta wywołała wcześniej dyskusję na Twitterze między Donaldem Tuskiem a Mateuszem Morawieckim. – Premier nie powinien zajmować się złośliwościami na Twitterze, ale rozwiązywaniem problemów, takich jak drożyzna – odpowiedział Donald Tusk.

– A ty co robisz?! – krzyknął jeden z mieszkańców Barlinka, po czym między uczestnikami spotkania znów doszło do ostrej wymiany zdań.

Tusk o spotkaniu Morawieckiego z Łukaszenką



— Jeśli chodzi o spotkanie w Sopocie, to warto przypomnieć, że mniej więcej w tym samym czasie na spotkanie z Putinem wybierał się prezydent Lech Kaczyński. Nie będę publikował tych zdjęć, ale są w internecie dostępne. Premier bardzo ochoczo spotykał się z panem prezydentem Łukaszenką. Takie złośliwości o tym, kto z kim się spotykał na stanowisku prezydenta czy premiera, są nie na miejscu — ripostował Donald Tusk nawiązując do spotkania Mateusza Morawieckiego z Aleksandrem Łukaszenką w 2016 roku.

Te tłumaczenia nie przekonały mieszkańców Barlinka. – Nasz człowiek w Warszawie! – krzyknął jeden z nich w stronę szefa PO. Mężćzyzna miał na myśli tytuł artykułu jednego z najbardziej popularnych rosyjskich serwisów internetowych Gazeta.ru, który dotyczył wizyty Donalda Tuska w Moskwie w 2008 roku.

