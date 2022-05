Zakończyło się posiedzenie komitetu politycznego PiS. Padły ważne deklaracje

Członkowie komitetu politycznego PiS zebrali się w piątek 20 maja na specjalnym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Przed rozpoczęciem rozmów najważniejszych polityków PiS media spekulowały, że w trakcie obrad może zostać zaproponowana nowa ordynacja wyborcza czy też ustalona nowa data wyborów parlamentarnych. Żadne decyzje w tych kwestiach nie zostały jednak podjęte.

– Nie zachodzą żadne przesłanki, by były wybory przedterminowe. Zakładamy, że odbędą się w konstytucyjnym terminie – przekazał Krzysztof Sobolewski. – Żadnych decyzji, co do zmiany ordynacji, nie ma. Procedura wyborcza powinna być za każdym razem konstruowana tak, by jak najlepiej odzwierciedlać wolę obywateli – dodawał Radosław Fogiel.

Zmiany w strukturach PiS

Jarosław Kaczyński przedstawił natomiast komitetowi politycznemu wniosek o zmianę struktur partyjnych. – Na tym etapie komitet polityczny przychylił się pozytywnie do tej propozycji i w związku z tym od 15 czerwca zostaną powołani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy swoje urzędowanie rozpoczną z dniem 1 lipca – wyjaśnił Krzysztof Sobolewski.

PiS chce wyłonić 94 okręgi. Mają one odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu. – Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe. Ale to jest oczywiście w perspektywie dalszej, natomiast w tej chwili – do 15 czerwca – będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi. Z zastrzeżeniem, że nie będą to mogły być osoby pełniące funkcje ministerialne oraz członkowie Prezydium Sejmu i Senatu – tłumaczył polityk.

Kaczyński ruszą w Polskę



Krzysztof Sobolewski poinformował, że PiS pracuje także nad nowym programem wyborczym. – Chcemy, by był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju – społecznie, gospodarczo i politycznie. Jarosław Kaczyński będzie jeździł po kraju. Konwencja będzie impulsem do tego, by partia obudziła się i wzięła do pracy – tłumaczył sekretarz generalny partii.



Data konwencji Prawa i Sprawiedliwości nie została jeszcze ustalona. Najprawdopodobniej odbędzie się ona w czerwcu.

Czytaj też:

PiS szuka następcy Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta. W grze pojawiło się nowe nazwisko