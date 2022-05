Tragedie niczego nas nie uczą. Festiwal idiotyzmu na przejazdach kolejowych

Świadek tego zdarzenia nie wytrzymał i nagrał film, udostępniając go na YouTube. Widać, jak siwiuteńki pan za kierownicą autokaru z dziećmi decyduje się ominąć opuszczone półrogatki na przejeździe we Wrzosowie. Jedzie przez tory z pełną świadomością, że sygnały zwiastują nadjeżdżający pociąg. Gdyby to skandaliczne złamanie procedur wyszło ciut gorzej, mielibyśmy w Polsce ogromną, medialną tragedię zabitych dzieci.

Wtedy politycy wychodziliby na mównicę i proponowali kontrole, zaostrzanie prawa itd. Tymczasem dobrze wiadomo, co trzeba zrobić, a jednak tego nie robimy.