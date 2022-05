Andrzej Duda przywitany oklaskami w Kijowie. „Wolny świat ma dziś twarz Ukrainy”

Andrzej Duda przebywa na Ukrainie. W niedzielę 22 maja w Radzie Najwyższej w Kijowie polski prezydent wygłosił orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, że Andrzej Duda został przywitany gromkimi brawami przez ukraińskich deputowanych.

twitter

Andrzej Duda na Ukrainie. Co powiedział?

Jak podaje agencja Ukrinform, prezydent Polski mówił o potrzebie podpisania nowej umowy dobrosąsiedzkiej z Ukrainą. – Biorąc pod uwagę przyjazne stosunki między Warszawą a Kijowem, co było szczególnie widoczne w kontekście toczącej się na pełną skalę wojny, czas na podpisanie nowego dobrosąsiedzkiego porozumienia między Ukrainą a Polską – zapowiedziała głowa państwa. Andrzej Duda podkreślił, że jest przekonany, iż nadszedł czas na zawarcie nowej umowy, która uwzględni to, co zbudowano w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich miesiącach.

twitter

Według prezydenta inwazja Rosji na Ukrainę pokazała, że sieć połączeń drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych między Ukrainą a Polską jest niewystarczająca. – Granica polsko-ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić. Przejawem dobrych stosunków polsko-ukraińskich będzie szybkie połączenie kolejowe między Kijowem a Warszawą. Wspólnie je zbudujemy – zapewnił.

twitter

Andrzej Duda o członkostwie Ukrainy w UE



Podczas wizyty na Ukrainie odbyło się także z Wołodymyrem Zełenskim – zarówno w cztery oczy, jak i rozmowy z udziałem delegacji. – Polska zrobi wszystko co może, by pomóc Ukrainie stać się członkiem Unii Europejskiej. Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o Tobie, bez Ciebie – zapowiedział Andrzej Duda. – Wolny świat ma dziś twarz Ukrainy – dodał.

Czytaj też:

Ukraińska para prezydencka we wspólnym wywiadzie. „Nawet wojna nie odbierze mi męża”