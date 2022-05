Prezydent Duda po powrocie do Polski: Rosjanom nie udało się osiągnąć żadnego z celów strategicznych

W nocy z niedzieli na poniedziałek 23 maja Andrzej Duda wrócił do Polski. Kilkanaście godzin wcześniej prezydent wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej w Kijowie oraz spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. - Przedstawiłem polski punkt widzenia w sprawie Ukrainy. To była bardzo ważna wyprawa, to było bardzo ważne spotkanie, dla mnie osobiście - mówił polityk.

Andrzej Duda podkreślił, że wywołana przez Rosję, jest dla Ukrainy dramatycznie tragiczna. - Trzeba utrzymać jedność w sytuacji rosyjskiej agresji. Widzimy, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Tylko twarda polityka może zatrzymać rosyjski imperializm - ocenił prezydent.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda apeluje do Polaków

Jednocześnie polityk wystosował apel do Polaków. - Proszę moich rodaków, aby wspierali naszych gości i obrońców Ukrainy. Budowanie relacji dobrosąsiedzkich jest w interesie naszych narodów - mówił. - Na Ukrainę, gdzie giną setki tysiące ludzi, gdzie setki żołnierzy giną dziennie, bo tak mówił prezydent Zełeński, gdzie trwają zacięte krwawe zażarte walki w obronie ukraińskiej ziemi. Ukraińcy nie oddają łatwo Rosjanom ani piędzi ziemi, są absolutnie zdeterminowani, aby obronić się za wszelką cenę - dodawał prezydent.