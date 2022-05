PiS nie wskazał jeszcze kto będzie kandydatem tej partii, a prawdopodobnie także całej Zjednoczonej Prawicy, na prezydenta w najbliższych wyborach.

Respondenci sondażu SW Research dla rp.pl wybierali potencjalnego kandydata na prezydenta spośród czołowych polityków PiS. Mogli zagłosować na Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, Mariusza Błaszczaka, Beatę Szydło lub Elżbietę Witek. Badanym pozostawiono również możliwość wybrania opcji „nie wiem” bądź „inny kandydat”.

Wybory prezydenckie 2025. Czy wybory poprą kandydaturę Zbigniewa Ziobro?

Większość badanych nie potrafiło określić, na którego z kandydatów oddaliby głos, gdyby wybory prezydenckie były w najbliższą niedzielę. 49,7 proc. badanych wybrało opcję „nie mam zdania”, a 18,8 proc. „inny polityk” niż ci, wskazani w sondażu.

Spośród wymienionych polityków najwięcej głosów uzyskałby obecny premier Mateusz Morawiecki, tj. 12,8 proc. Nieco ponad 5 proc. badanych wskazało lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, jako swojego kandydata na prezydenta.

4,4 proc. ankietowanych uważa, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta powinna być Elżbieta Witek, obecna marszałek Sejmu. Szef MON Mariusz Błaszczak mógłby liczyć na 3,6 procentowe poparcie, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na 3,5 proc.

W zestawieniu znalazła się również była premierka Beata Szydło. Na obecną europosłankę zagłosowałoby 2,1 proc. respondentów.

Kto głosuje na PiS?

Z badania wynika, że Mateusza Morawieckiego za najlepszego kandydata Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich uważa co dziesiąta kobieta i 17 poc. mężczyzn. W większości są to osoby po 50. roku życia z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Morawiecki był również pierwszym wyborem dla mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób.

Prezydentura Andrzeja Dudy

Aktualnie urzędujący prezydent Andrzej Duda kończy swoją kadencję w 2025 roku i nie może się ubiegać o reelekcję. W 2020 roku Duda został prezydentem zdobywając w II turze 51,03 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych – 10 440 648) i wygrywając z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Rafałem Trzaskowskim.

