Chcą rozdawać pieniądze… za nic, ale nie wiedzą, skąd je wezmą

Kolejna utopia nadciąga do Polski. To bezwarunkowy dochód podstawowy. Takie tam 500 plus, ale już nie na dziecko, tylko na cokolwiek. I to 1300 zł dla każdego dorosłego obywatela w wieku produkcyjnym, by żyło mu się po prostu lepiej. Szybko zmierzamy do PRL-u, gdzie obowiązywała kultowa dewiza: „Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”.

Na razie to eksperyment. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza planuje przetestować na minimum 5-tysięcznej, a maksymalnie 31-tysięcznej grupie Polaków działanie dochodu bezwarunkowego. Przez dwa lata mieszkańcy mają otrzymywać 1300 zł miesięcznie. Nie trzeba spełniać żadnych warunków, a pieniądze mogą być wydawane na dowolny cel. Inicjatorem eksperymentu jest dr Maciej Szlinder, socjolog, filozof, ekonomista i członek władz słynącej z neomarksistowskich poglądów partii Razem Adama Zandberga. Dlaczego akurat mieszkańcy północnych gmin, leżących przy granicy z Rosją mają być objęci projektem?