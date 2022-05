Uchylono zawieszenie sędziego Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję, na mocy której zawieszono w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna. Przypomnijmy, że sprawa konfliktu tego sędziego z władzą sięga kilku lat wstecz, kiedy to domagał się on od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W 2020 roku Izba Dyscyplinarna SN zawiesiła sędziego w wykonywaniu obowiązków. Choć decyzję tę zmienił sąd w Bydgoszczy, wydając postanowienie zabezpieczające i pozwalając Juszczyszynowi wrócić do pracy, jego działania blokował przełożony Juszczyszyna – prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki.

Zawieszenie sędziego Juszczyszyna

4 lutego 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w II instancji zawiesiła w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła jego wynagrodzenie o 40 procent – podała Polska Agencja Prasowa na Twitterze. „Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego” – pisał w odpowiedzi Juszczyszyn.

Zapowiedział także, że 5 lutego „o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierza przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do jego referatu”. „Życzę wszystkim, a zwłaszcza – w obecnej sytuacji – sędziom, odwagi i wytrwałości!” – zakończył. Ostatecznie nie pozwolono mu orzekać, a jego sprawy zdjęto z wokandy.

