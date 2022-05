Strona publikująca e-maile ze skrzynki Dworczyka zablokowana. Wniosek złożony przez ABW

Rzekome maile premiera i jego współpracowników wypływają od czerwca 2021 roku, gdy doszło do włamania na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Do sieci trafiły m.in. rządowe strategie dotyczące walki z pandemią koronawirusa, wiadomości dotyczące zleceń na materiały szkalujące sędziów w TVP, informacje dotyczące zwolnienia Wojciecha Manna oraz sposobów radzenia sobie z protestem nauczycieli.

Rząd nie przedstawił do tej pory dowodów na nieprawdziwość ujawnianej korespondencji, ale autentyczność niektórych maili potwierdzili politycy, których dotyczyły, m.in wicepremier Jacek Sasin. – My doskonale zdajemy sobie sprawę ze zmanipulowania bardzo wielu e-maili. Dlatego się nie odnosimy do tego i nie wpisujemy się w scenariusz rosyjski – komentował Mateusz Morawiecki.

Dlaczego ABW zablokowało Poufną Rozmowę?

Tymczasem serwis Zaufana Trzecia Strona poinformował, że strona Poufna Rozmowa, na której publikowano wiadomości, została zablokowana. Polscy operatorzy telekomunikacyjni zostali zobowiązani do takich działań na zlecenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ABW w swoim wniosku powołała się na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz na art. 180 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego, który stwierdza, że "przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty.

