Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego. Mamy pytania i temat wypracowania

Tegoroczny egzamin z języka polskiego w klasach ósmych rozpoczął się o godzinie 9 rano. Zdawały go także dzieci uchodźców z Ukrainy, które mogły posiłkować się słownikami, a polecenia przetłumaczono dla nich na ukraiński. Otrzymały też nieco więcej czasu na rozwiązanie zadań, podobnie jak uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozostali, którzy nie kwalifikowali się do wydłużonego czasu, na rozwiązanie zadań mieli 120 minut.

W tym roku zadania zamknięte oparte były na dołączonym do testu fragmencie „Zemsty” Aleksandra Fredry. W zadaniach otwartych natomiast wymagano od nich znajomości lektur. Sprawdzano m.in., jak radzą sobie z rozumieniem powiedzeń typu „żyć jak pies z kotem” czy „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Jednym z ciekawszych poleceń było takie, w którym poproszono zdających o napisanie zaproszenia na piknik szkolny z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Przyjaźni.

Egzamin ósmoklasisty. Tematy wypracowań

Najwięcej punktów tradycyjnie otrzymać można było za wypracowanie. Jak co roku do wyboru był jeden z dwóch tematów. Pierwszy brzmiał następująco: „Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego”.

Drugi z tematów na wypracowanie wymagał nieco większej kreatywności. „Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową” – brzmiało polecenie.

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy wyniki?

Kolejny egzamin czeka ósmoklasistów już w środę 25 maja i będą na nim zadania z matematyki. Następnie, 26 maja w czwartek uczniowie sprawdzą się z wybranego języka obcego. Na wyniki poczekają do 1 lipca. Zaświadczenia o rezultatach odebrać będą mogli 8 lipca.

