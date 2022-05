Niespokojna doba przy granicy polsko-białoruskiej. „Grupa cudzoziemców przerzuciła kładkę”

Od wielu miesięcy przy granicy polsko-białoruskiej dochodzi do incydentów z udziałem migrantów. Straż Graniczna przekazała w swoim najnowszym raporcie, że tylko we wtorek 24 maja do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 19 migrantów. Byli to m.in. obywatele Jemenu, Turcji oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Ponadto, grupa 12 cudzoziemców przerzuciła kładkę przez concertinę i nielegalnie przeszła na stronę polską w okolicach placówki Straży Granicznej w Mielniku. Wszystkie osoby trafiły w ręce funkcjonariuszy.

W maju funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 730 prób nielegalnego sforsowania polskiej granicy, a od początku roku ponad 5150.

Granica polsko-białoruska. Jak wygląda budowa zapory?

Obecnie w regionie trwa budowa bariery. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

19 maja Straż Graniczna przekazała, że wykonawcy są gotowi do przekazania w najbliższym czasie ukończonych odcinków. Przęsła zamontowane są na długości prawie 90 km. Powstało już 90 proc. drogi technicznej wzdłuż bariery. Ostatecznie inwestycja ma zostać skończona w czerwcu 2022 roku.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych informował, że „obecnie granica polsko-białoruska jest najpilniej strzeżonym odcinkiem granicy zewnętrznej UE”. „Nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski będzie jeszcze trudniejsze” – stwierdził Stanisław Żaryn.

Bariera będzie miała ponad pięć metrów wysokości. Całość będzie zwieńczona zasiekami z drutu kolczastego. Pod zaporą nie będzie się też można przekopać, bo od razu skończy się to interwencją polskich służb. Perymetria zapewniać ma precyzyjny sygnał i obecność Straży Granicznej w ciągu 5-10 minut.

