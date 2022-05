„Moim zdaniem Bruksela...” Janusz Kowalski skomentował doniesienia o odblokowaniu KPO

Do opinii publicznej przebija się coraz więcej sygnałów, że Krajowy Plan Odbudowy zostanie niebawem odblokowany. Jak poinformowało we wtorek radio RMF FM, Komisja Europejska ma być na ostatniej prostej do akceptacji polskiego dokumentu.

Morawiecki zapowiedział wizytę Von der Leyen

Tego samego dnia portal Interia opublikował wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, który zapowiedział, że kwestią najbliższych dni jest wizyta w Warszawie Ursuli von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej ma oficjalnie ogłosić zgodę na wypłatę unijnych funduszy na KPO.

Przypomnijmy, że aby tak się stało, Komisja Europejska postawiła Polsce trzy warunki: likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformę systemu dyscyplinarnego sędziów oraz przywrócenie do orzekania sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Apel do opozycji o koalicjantów

Ich spełnienie ma zapewnić przyjęcie przez Sejm projektu ustawy prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowanie w tej sprawie powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

We wspomnianym wywiadzie premier podkreślił, że liczy w tej kwestii zarówno na wsparcie opozycji, jak i koalicjanta PiS-u – Solidarnej Polski – którego członkowie krytycznie odnosili się do inicjatywy prezydenta.

– Przestrzegam wszystkich, w tym Solidarną Polskę, aby nie igrać z ogniem. Sytuacja finansowa jest dzisiaj w stanie rozchwiania (...) W związku z tym kompromis wypracowany z Unią w sytuacji i tak realizowanej przez nas reformy wymiaru sprawiedliwości powinien być akceptowalny dla obu stron – apelował Morawiecki w Interii.

„Celem jest zmiana władzy w Polsce”

Do zapowiedzi rychłego zakończeniu sporu wokół KPO odniósł się w środę Janusz Kowalski. Poseł Solidarnej Polski dał do zrozumienia, że przyjęcie prezydenckiego projektu niczego nie zmieni i środki na KPO nie zostaną wypłacone. W jaki sposób uargumentował swoje stanowisko?

„Solidarna Polska jest formacją obrony polskiej suwerenności. Gdybyśmy odpowiadali za politykę unijną – nie oddalibyśmy nawet milimetra suwerenności. Moim zdaniem Bruksela nie wypłaci Polsce pieniędzy, a na pewno wstrzyma miliardy euro w 2023 r., gdyż celem Unii Europejskiej jest zmiana władzy w Polsce” – napisał na Twitterze Kowalski.

