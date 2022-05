Dlaczego Tomasz Lis odszedł z Newsweeka? Roman Giertych ma pewną teorię

„Mój stały informator ze służb doniósł mi właśnie, że PiS maczał palce w jakiejś prowokacji wobec Lisa. Czy CBA Wrocław mogłoby podać więcej szczegółów?” – napisał na Twitterze najpopularniejszy polski adwokat i były minister edukacji.

Lis dołączy do Platformy Obywatelskiej?

Teorii o odejściu dziennikarza jest mnóstwo. Plotki podsyca fakt, że do publicznej wiadomości nie podano powodów decyzji o zakończeniu współpracy. Jedna z nich zakłada, że Lis miałby wkroczyć w świat polityki, zasilając szeregi Platformy Obywatelskiej.

– Tomasz Lis jest doświadczonym dziennikarzem, redaktorem, na pewno w kampanii by się przydał, widzę go na naszych listach – stwierdził poseł PO Paweł Kowal w rozmowie z „Super Expressem”.

Według polityka obecność dziennikarza w szeregach jego formacji byłaby dla niej sporym wzmocnieniem. – Byłoby dobrze, żeby Tomasz Lis zaangażował się w politykę, od dawna go ciągnęło do polityki, więc może wreszcie to zrealizuje – zaznaczył Paweł Kowal.

„Newsweek jest w dobrych rękach”

Tomasz Lis przestał pełnić funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” 24 maja. Dziennikarz nie będzie też dłużej prowadził podcastu „Świat_PL”. W oficjalnym komunikacie zarząd Ringier Axel Springer Polska poinformował, że wspólnie z Tomaszem Lisem zadecydowano o natychmiastowym zakończeniu współpracy. Powodów tej decyzji nie podano. Do czasu wyboru nowego redaktora naczelnego pracami redakcji pokieruje obecny wiceszef „Newsweeka” Dariusz Ćwiklak.

Po tym, jak informacja o odejściu z „Newsweeka” trafiła do mediów, głos zabrał sam zainteresowany. „Jest czas powitań i czas pożegnań. Serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom z »Newsweeka« za dziesięcioletnią wspólną pracę, fascynującą przygodę w niezwykłych czasach. »Newsweek« jest w doskonałych rękach i ma przed sobą świetną przyszłość. Powodzenia” – napisał na swoim profilu na Twitterze Tomasz Lis.

Czytaj też:

„Sam nie wiem, co jeszcze robię w rządzie”. Wybuch śmiechu po wyznaniu Kowalskiego o imprezach