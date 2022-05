Terlikowski dla „Wprost”: Tym, którzy obrzucają mnie obelgami, dedykuję te słowa

W sprawie dostępu do broni wolę być z biskupami Teksasu, a nie z wpływowym lobby strzeleckim. Broń mnie nie rajcuje, nie potrzebuję jej, by cokolwiek manifestować – pisze dla „Wprost” Tomasz Terlikowski. Dodaje, że tym, którzy od kilku dni obrzucają go obelgami dedykuje słowa arcybiskupa z Teksasu, że „z broni uczyniliśmy bożka, co w naszej wierze nazywamy bałwochwalstwem”.

Jestem ojcem, moje dzieci są w wieku tych, które zginęły w strzelaninie w Teksasie i być także dlatego szczególnie mocno odczuwam emocje ich rodziców. To niesamowita tragedia wysłać dziecko do szkoły i nigdy już go nie zobaczyć. W takich sytuacjach, choć mam świadomość, że powodów śmierci dzieci jest więcej, niesamowicie cieszę się, że w Polsce nie mamy powszechnego dostępu do broni. Dzięki temu nie mamy w szkołach strzelanin, czy kolejnych pogromów w sklepach.