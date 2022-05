Ostre wystąpienie Ziobry. Mówił o „chamstwie”, „opozycji fatalnej”

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zajęła się w czwartek wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Podczas posiedzenia komisji minister i prokurator generalny zabrał głos.

– Stopień i skala kłamstw oraz inwektyw, którymi państwo raczyliście się posługiwać wskazuje na skalę waszej bezradności i niekompetencji (...) Na forum komisji, która powinna słyszeć argumenty, a nie inwektywy – zaczął Zbigniew Ziobro. – Tak naprawdę nazywają was opozycją totalną. Myślę, że nie jesteście opozycją totalną, ale z punktu widzenia Polski fatalną – stwierdził.

Dodał, że opozycja jest „zacietrzewiona, zaciekła, zakłamana” i „ślepa na polską rację stanu”. – Wy wciąż wywołujecie awantury, chcecie destabilizować politykę, zamiast szukać wspólnych działań, ale co najgorsze konsekwentnie dążycie do blokowania należnych Polsce środków europejskich – mówił. Ocenił, że opozycję charakteryzuje słowo „pogarda”.

W trakcie wystąpienia Ziobro powiedział, że to opozycja dążyła do zablokowania wypłat dla Polski z KPO. – Pogarda wobec Polski, wobec własnego kraju, wobec którego nieustannie jątrzycie w Brukseli, donosząc tam na rzekome naruszenie praworządności i konsekwentnie domagając się, by Bruksela blokowała należne Polsce i Polakom pieniądze. Pogarda, wobec Polaków, ogółu Polaków, dawaliście temu wyraz mówiąc, że nie należy dawać Polakom 500+, bo przepiją pieniądze na dzieci. – kontynuował. – (...) A dziś macie taki tupet i czelność w świetle kamer mówić, że to my odpowiadamy za blokowanie pieniędzy? To tylko was na taki tupet stać, takie chamstwo i pogardę wobec oczywistych faktów – stwierdził Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości powiedział, że ma przy sobie uchwały podejmowane przez opozycję w Parlamencie Europejskim, w w których politycy mieli się domagać blokady pieniędzy dla Polski. Dodał, że to jego „lista hańby”.

– Czy to są słowa, które powinny padać na komisji? Minister nie powinien używać słów uznanych za obelżywe – mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

– Prawda w oczy kole! Proszę się nie denerwować, pani poseł – odpowiedział posłance Zbigniew Ziobro.

