Od lat krążą słuchy o ich „sympatii”. Tak Morawiecki bronił Ziobry w Sejmie

Od dawna wiadomo, ze Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro nie darzą się sympatią, jednak podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości premier bronił Ziobry i oskarżał opozycję, że „jątrzy” w czasie wojny na Ukrainie.

– W Davos na ustach wszystkich jest Ukraina, ale mówi się też o Polsce. Wiele osób dopytuje mnie, jak to jest? Polska wykazała się solidarnością, macie dobre wyniki budżetowe…inspiruje do właściwej polityki wobec Ukrainy. A z drugiej strony pojawiają się głosy, że Polska jest oderwana od Europy, ma słabe wyniki… A te głosy płyną od waszej opozycji. Było mi wstyd, że do Brukseli, do Davos sączycie taką propagandę, nieprawdę, wszystko przedstawiacie w krzywym zwierciadle – mówił Morawiecki.

– Znaleźliście wroga w ministrze Ziobrze, a jedyny wróg jest na Kremlu – powiedział. – Nie wiem, czy śledzą państwo wyniki OLAF (m.in. dotyczące korupcji). Jesienny wynik plasuje Polskę na poziomie cztery razy lepszym niż średnia unijna – dodał.

Premier odniósł się do KPO i blokady wypłat unijnych środków do Polski. – W jakich oparach absurdu można się poruszać, skoro przeciwko KPO głosowała ta część sali (pokazując na opozycję - red.)? – pytał. – A właśnie Solidarna Polska będzie głosować za KPO! – mówił premier. – Opozycja zarzuca ministrowi sprawiedliwości, że blokuje KPO. Sama nie będzie głosowała za ustawą – kontynuował.

Mateusz Morawiecki mówił, że zakończyły się negocjacje dotyczące kamieni milowych i 2 czerwca Ursula von der Leyen przyjdzie do Polski, żeby je podpisać.

– W waszych czasach nie było praworządności – mówił do opozycji. – Co to jest reguła Neumanna? Taki wyrok, jaki ma być, to sędzia wyda – dodał. – A sędziego Milewskiego, że jak Donald Tusk zadzwoni, to trzeba będzie przekazać sprawę do innego sędziego – kontynuował Morawiecki.

Z ław opozycji słychać było śmiechy.

Czytaj też:

Awantura w Sejmie. „Skamlecie” vs. „jesteście Januszami polskiej polityki”