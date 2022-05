Wizja PO i wizja PiS. Prof. Bugaj dla „Wprost”: Mamy chyba kłopot

Prof. Ryszard Bugaj

W 2005 i 2015 głosowałem na PiS, choć ta partia nie była moim ideałem. To był wybór mniejszego zła. W obydwu przypadkach nie było partii umiarkowanie lewicowej i wiarygodnej. SLD (partia postkomunistyczna), jak jej poprzedniczki (PZPR i SdRP), gdy wcześniej rządziła, walnie przyczyniła się do wprowadzenia w Polsce zaleceń neoliberalnych. To przede wszystkim degresywny system podatkowy, ale też urynkowienie (i częściowa prywatyzacja) ubezpieczeń.