Piechociński radzi młodym: 10 proc. pensji na czarną godzinę. Kupujmy tylko to, na co nas stać

– Przez całe życie stosowałem zasadę i wpajałem ją dzieciom, że 10 proc. dochodów netto miesięcznie, trzeba odłożyć na czarną godzinę. Gdy koledzy ze studiów podróżowali, ja kopałem fundamenty pod dom. Nie kupiłem apartamentu w centrum Warszawy za półtora miliona, i gdyby którekolwiek z dzieci przyszło do mnie z takim pomysłem, to bym je wyśmiał. Dlatego radzę Polakom: uczmy się dojrzałości i kupujmy tylko to, na co nas stać – mówi w rozmowie z „Wprost” były wicepremier i minister gospodarki w rządzie PO-PSL oraz dawny szef PSL.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost": Ceny żywności ma pan w jednym palcu. Zakupy przyprawiają pana o zawrót głowy? Janusz Piechociński: Każdy, kto czyta moje wpisy w internecie wie, że przewidziałem rozwój wypadków. To bolesna satysfakcja, gdy człowiek, który jest ekonomistą i uczył się w SGH, jest dużo lepszy w prognozach inflacji niż wielkie ośrodki współpracujące z bankami, GUS, czy ośrodki rządowe. W porównaniu do cen z analogicznego okresu w ubiegłym roku, obserwujemy gigantyczny przyrost. Olej, masło, mięso podrożały dwukrotnie, gwałtownie wzrosły koszty produkcji, nawozy, olej napędowy. Żeby było mało, brakuje ludzi do zbiorów, co powoduje, że gospodarstwa, które np. zajmują się uprawą truskawek czy szparagów muszą redukować produkcję. Nie mówiąc już o dramacie hodowców świń, bo przecież kluczową pozycją naszego eksportu jest mięso. Są produkty, z których rezygnuje pan, idąc do sklepu? Żona chodzi i przynosi mi rachunek. Zawsze, gdy patrzę na ceny, zwracam uwagę, jak radykalnie rośnie cena chleba. Łapię się za głowę, gdy widzę, że kilogram wątróbki drobiowej dla mojego kota Miauczurka już nie kosztuje 2,90 zł, jak rok temu, a 7,95! Poza tym już nie ma piersi kurczaka w cenie 15 zł za kilogram.

Już nie kupuje pan mięsa? Na szczęście jakoś sobie z żoną radzimy, oboje pracujemy, jesteśmy w dobrej formie, nie mamy kredytów, więc nie musimy aż tak zaciągać pasa.