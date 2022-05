Ziobro ocalony, ale to nie koniec problemów PiS i Solidarnej Polski. Nowe wstrząsy już wkrótce

PiS wyrzuciło co bardziej kontrowersyjne poprawki Solidarnej Polski z prezydenckiej ustawy o Izbie Dyscyplinarnej i doprowadziło do jej uchwalenia, a w zamian obroniło Zbigniewa Ziobrę przed wotum nieufności. Debata w sprawie odwołania Zbigniewa Ziobro była krótka, za to burzliwa. Minister Sprawiedliwości musiał wysłuchać, co o nim sądzi opozycja, a nie było to nic miłego.

W jego obronie przemówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, choć szczerze nie znosi ministra sprawiedliwości, zresztą z wzajemnością. Szef rządu oszczędnie wypowiadał się o samym ministrze, dużo więcej mówił o własnych zasługach czyli o tym, jak bardzo Polska jest chwalona na świecie za stan gospodarki i pomoc uchodźcom wojennym. Ale wspomniał też, mimochodem, o kilku zasługach lidera Solidarnej Polski m.in. o zwalczaniu przestępstw VAT-owskich przez prokuraturę.