Białoruski szpieg Grzegorz M. usłyszał zarzuty. „Gotowość do działania na rzecz wywiadu”

Grzegorz M. to kolejna osoba oskarżona w Polsce o szpiegostwo. Mężczyzna miał zgłosić „gotowości do działania” na rzecz białoruskiego wywiadu. To jednak nie koniec jego problemów, bo usłyszał też zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierował akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M. Śledztwo prowadzone było przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Prokurator zarzucił oskarżonemu zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 par. 3 kodeksu karnego. Kolejne zarzuty dotyczą posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia kwalifikowane z art. 263 par. 2 kk". – czytamy w komunikacie. Mężczyźnie może grozić nawet 8 lat więzienia. Jak dodano w komunikacie, „z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" prokurator wnioskował o tymczasowy areszt dla Grzegorza M. Dwóch rosyjskich szpiegów usłyszało zarzuty Wcześniej pojawiły się doniesienia, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy powiązani są z rosyjską siatką szpiegowską. Sprawa ma swój początek rok temu, gdy na początku maja funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 43-letniego Marcina K. Mężczyzna usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, za co grozi nawet 10 lat więzienia. Po kilku miesiącach, w listopadzie 2021 roku, ABW zatrzymała w tej sprawie kolejną osobę – Radosława S., który miał być współpracownikiem Marcina K. Usłyszał on zarzut „ułatwienia prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej", za co również grozi 10 lat więzienia.

