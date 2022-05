Mężczyźni po #MeToo, metamorfoza Tuska, 200 największych polskich firm. Nowy „Wprost”

W Polsce przemocy domowej doświadczyło 11 proc. mężczyzn (kobiet 27 proc.). Dane są nieprecyzyjne, bo takie sprawy zgłaszane są rzadko. Prof. Zbigniew Lew-Starowicz w wywiadzie z Magdą Domańską mówi, że to się powoli zmienia. Ale najczęściej w przypadku spraw rozwodowych i walki o dzieci. Wtedy mężczyźni pozbywają się wstydu.

Przy okazji omawiania zmian, jakich w męskiej psychice dokonał ruch #MeToo, profesor opisuje też nowe modele seksualności, które wykluły się w ostatnich latach oraz nowy antyfeminizm – nie oparty już na stereotypach, a na pseudonaukowych argumentach. Przewiduje też, w jaką stronę pójdzie sztuka stara jak świat, czyli flirt. I tu prognozy są krzepiące.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Był budowlańcem, dziś broni Ukrainy”. –Myślałem, że ta wojna będzie inna. Liczyłem bardziej na walki miejskie, partyzantkę. A tu bomby! Każdy przy zdrowych zmysłach się boi. Przy bombach i rakietach nic od ciebie nie zależy – Olena Bondarenko rozmawia z Polakami, którzy pojechali walczyć na Ukrainę.

„Rok z Donaldem Tuskiem”. Lider PO jeździ po Polsce i wygłasza poglądy, które zrażają inne partie od wspólnego startu w wyborach. Ale gdyby nic nie mówił, to byłby krytykowany za to, że się nie stara – pisze Eliza Olczyk.

„Młode pokolenie nie kuma szefa PO”. Donald Tusk ma problem z odczytywaniem znaków czasu – mówi Agnieszce Szczepańskiej europoseł Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

„Jak Elon Musk zmieniłby Twittera”. Nieregulowana wolność słowa może doprowadzić do przewrotu – albo po prostu do zmiany paradygmatu – ale ucierpi na tym przede wszystkim obecna elita polityczna – pisze Olgierd Sroczyński.

„200 największych polskich firm”. W polskim biznesie po pandemii nie ma już śladu. W sumie 200 największych polskich firm wypracowało w zeszłym roku prawie bilion złotych przychodów. Przedstawimy już ósmą edycję listy gigantów polskiego biznesu.

„Litera prawa i interes sprawiedliwości”. Sąd Okręgowy w Słupsku unieważnił umowę kredytu frankowego. Wyrok wydał sędzia, który w tym samym banku miał kredyt frankowy. Sprawę opisuje Mariusz Kowalewski.

„5 scenariuszy końca wojny”. Quasi-pokój? Nowa wielka smuta? A może atak na Mołdawię? Wojna na Ukrainie trwa już trzy miesiące, a jej dalszy ciąg próbuje przewidzieć Agaton Koziński.

„Zbliża się konfrontacja jądrowa”. – Kiedy poradzi sobie z Ukrainą i Mołdawią, rozpocznie grę nuklearną. Nie uderzy z terenu Rosji – mówi w rozmowie Agnieszki Szczepańskiej Jurij Felsztinski, rosyjski historyk.

„Duda w Kijowie, Scholz w Afryce”. Gdy prezydent Duda mówił w Kijowie o tym, że Ukrainę trzeba przyjąć do UE, niemiecki kanclerz odwiedzał Senegal. Narodziła się prawdziwa nowa Europa dwóch prędkości – pisze Jakub Mielnik.

„Patriarcha w natarciu” Patriarcha Cyryl, wbrew powszechnej opinii, nie wypowiada się tylko na tematy wojny w Ukrainie, ale także postuluje głęboką reformę życia politycznego i społecznego w Rosji – pisze Tomasz Terlikowski.

„Opalanie jest niebezpieczne”. Związek między promieniowaniem UV a czerniakiem jest taki sam, jak między paleniem a rakiem płuca. A mimo to lubimy się opalać. Tekst Katarzyny Pinkosz.

„Umówmy się, to może być szok”. Paulina Przybysz mówi Maciejowi Drzażdżewskiemu, że ma w sobie lekkomyślność i zuchwałość, które z pewnością ułatwiły pracę nad nową płytą zespołu Rita Pax „Piękno. Tribute to Breakout”.

„Po Zagładzie”. To, co naziści zrobili w czasie wojny z narodem żydowskim to największa zbrodnia XX wieku. Nic dziwnego, że wciąż jest obiektem badań i tematem utworów literackich. Recenzje Leszka Bugajskiego.

„Nie musimy wiedzieć wszystkiego”. Zmarła moja znajoma, pisarka. Mądra, dobra, zabawna kobieta. Szczegóły o szokujących okolicznościach tego zgonu przedostały się do mediów i są szeroko rozpowszechniane – pisze Łukasz Orbitowski.