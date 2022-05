Lech Wałęsa jedzie do Arabii Saudyjskiej. „Jest tak gorąco, że nie da się żyć”

Lech Wałęsa wrócił po pandemii do zagranicznych wykładów i ostatnio wiele podróżuje po świecie. Był ostatnio w USA, Hiszpanii i – jak mówi „Wprost” – niebawem wybiera się do Arabii Saudyjskiej, ale obawia się panujących tam upałów. Recenzuje też niedawne wystąpienie Andrzeja Dudy w Kijowie: – To orędzie było tak nudne, że nawet nie słuchałem. Same frazesy.

Pytany przez „Wprost”, czy planuje, podobnie jak Andrzej Duda, wybrać się do Kijowa na spotkanie z ukraińskim prezydentem, odparł: – Proponowałem na początku wojny, by Wołodymyr Zełenski powołał różne grupy solidarnościowe – noblistów, generałów, aby mógł skorzystać ze światowego dorobku, ale nie podjął tego, dlatego zostałem na bezrobociu i jeżdżę po świecie.