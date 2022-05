Wpadka Tuska na kongresie PO. „Jego niewiedza nabiera istotnej wagi”

– Nie znam cen mieszkań w Warszawie. Rafał (Trzaskowski – red.) będzie wiedział lepiej – powiedział Donald Tusk w trakcie swojego wystąpienia na kongresie programowym Platformy Obywatelskiej „Pomocna Polska”. Szefowi PO trzeba przyznać, że w dalszej części wypowiedzi wykazał się znajomością realiów na rynku nieruchomości w Sopocie – Tusk wskazał, że to ok. 15 tys. zł za 1 mkw., ale ta beztroska byłego premiera jest co najmniej zastanawiająca.