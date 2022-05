Rozpoczął się proces, który będzie trwał co najmniej kilkadziesiąt lat. „Czegoś takiego nie było w Polsce właściwie nigdy w historii”

Aleksandra Gieracka, „Wprost”: GUS opublikował wstępne wyniki spisu powszechnego. Pan kwestionuje te dane. Co z nimi nie tak?

Dr hab. Paweł Strzelecki*: Wyniki dotyczące liczby ludności, które do tej pory opublikował GUS, właściwie nie wnoszą wiele ponad to, co wiemy z danych administracyjnych. Użyta przez GUS definicja tego, kto przebywa na terytorium Polski, opiera się na fakcie bycia w rejestrach administracyjnych.

Na jakie liczby pan czeka?

Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku lub na początku przyszłego GUS opublikuje informację o tzw. populacji rezydującej, czyli osobach, które realnie przebywały w 2021 r. na terytorium Polski dłużej niż 12 miesięcy. Z punktu widzenia ekonomisty, który się zastanawia, ilu ludzi tak naprawdę przebywa na terenie Polski i ilu jest zdolnych pracować, te liczby będą najciekawsze.