„Dziękujemy”. Przez centrum Warszawy przeszedł marsz Ukraińców, którzy podziękowali Polakom

Marsz Wdzięczności wyruszył tuż po godz. 18 spod gmachu Sejmu i przez ul. Wiejską, pl. Trzech Krzyży, ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście przeszedł na pl. Zamkowy. Punktualnie o godz. 19 rozpoczął się tam koncert, podczas którego występują polskie i ukraińskie zespoły.

„Dziękujemy, przyjaciele”

W wydarzeniu wzięło udział co najmniej tysiąc Ukraińców, w tym ukraiński ambasador w Polsce Andrij Deszczyca. Uczestnicy skandowali m.in. „Dziękujemy, przyjaciele”, a niektórzy z nich ubrali się w ukraińskie stroje ludowe.

Na tłumem powiewały zarówno ukraińskie, jak i polskie flagi. Natomiast na czele pochodu niesiono biało-czerwony transparent z napisem w języku polskim: „Dziękujemy”.

– Odruch od serca, odruch podziękowania Polakom za te trzy miesiące pomocy, którą niosą dla Ukrainy. Dla Ukraińców, którzy przebywają tutaj [w Polsce -red.] i dla Ukraińców, zostali w Ukrainie. Marsz Wdzięczności nie tylko ludziom, którzy przyjęli Ukraińców do swoich domów, ale również polskiemu rządowi, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Sejmowi i Senatowi, którzy podejmują takie decyzje, które są niezbędne do tego, by Ukraina dalej walczyła z Rosją i wywalczyła zwycięstwo – mówił w rozmowie z TVP ambasador Deszczyca.

twitter

Całe społeczeństwo włączyło się w pomoc

Przypomnijmy, że Polska przyjęła najwięcej na świecie Ukraińców, którzy zostali zmuszeni uciekać ze swojej ojczyzny – ponad 3,5 mln z ok. 6. Zostali oni przyjęci w przytłaczającej mierze w prywatnych domach, dzięki czemu udało się uniknąć tworzenia wielkich ośrodków dla uchodźców.

Dzięki zmianom w prawie, wprowadzonym już w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny, Ukraińcy mogą starać się o nadanie numeru PESEL, który umożliwia dorosłym przede wszystkim podjęcie legalnej pracy, a dzieciom bezpłatną naukę w polskich szkołach.

Polska drugim na świecie darczyńcą uzbrojenia

Polska jest również drugim na świecie darczyńcą uzbrojenia i innego wyposażenia dla ukraińskiej armii. Szybką realizację dostaw ułatwia specjalna ustawa, która obowiązuje od połowy marca. Więcej przekazują tylko Stany Zjednoczone.

Dotychczas z Polski na Ukrainę trafiło m.in. ok. 240 czołgów T-72, haubice samobieżne 2S1 Goździk, wyrzutnie rakietowe Grad czy przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. W niedzielę poinformowano o zrealizowaniu kolejnej dostawy. Tym razem przekazano armatohaubice KRAB.

Niedzielny marsz to już kolejna tego typu inicjatywa społeczności ukraińskiej w Polsce. Przypomnijmy, że w sobotę informowaliśmy o akcji „Ukraina dziękuje Polakom”, która polegała na rozdaniu 10 tys. pierników pod Pałacem Kultury i Nauki, gdzie trwają Targi Książki.

