Krystyna Pawłowicz o „śmiertelnych wrogach i zdrajcach Ojczyzny”. „Serce boli”

Krystyna Pawłowicz jest aktywną uczestniczką mediów społecznościowych i często zabiera głos na różne tematy. Przez długi czas zajmowała się kwestią utajnienia przez siebie oświadczenia majątkowego. Była posłanka PiS nerwowo reagowała na wszelkie próby poruszania tego tematu i regularnie komentowała wszelkie wzmianki na ten temat.

Sędzia TK aktywna w sieci

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wstawiła m.in. na Twittera fotomontaż ze swoją osobą, na którym Pawłowicz jest w żołnierskim mundurze. „Ja już dołączyłam do Wojska Polskiego. Będę szefową Mazowieckiej Grupy Specjalnej” – skomentowała. Z kolei w innym wpisie zaapelowała do Donalda Tuska, aby „przestał się lansować na jej nazwisku” oraz krytykowała nową Miss Polonia.

„Dramatem naszej Ojczyzny jest ciągle znacząca grupa jej obywateli, w istocie jej śmiertelnych wrogów; jej dumnych z tej wrogości jawnych zdrajców dążących, na naszych »tolerancyjnych« oczach, do poniżania i likwidacji suwerennego państwa polskiego i poddania go obcym. Serce boli” – napisała tym razem była posłanka PiS.

Krystyna Pawłowicz wdała się w dyskusję z internautami

Pawłowicz pod tweetem wdała się także w dyskusję z internautami. „Mniej płaczu na TT, więcej pracy u podstaw. Moim zdaniem szkoda czasu i energii na to biadolenie, co ten wpis ma niby dać? Anonimowi zdrajcy pójdą po rozum do głowy? Bez sensu. Sztuka dla sztuki i wkładanie korony cierniowej na głowę. Macie budować silną Polskę, a nie płakać” – stwierdził mężczyzna. „Pan ma budować silną Polskę, a nie jacyś »oni« lub »wy«” – odpowiedziała.

„Czy naprawdę nie ma sposobów na nich? Nie ma żadnego prawa? Jeśli nie ma, to należy stworzyć. Inaczej tego sobie nie wyobrażam w sytuacji obecnej. Art. 129? Żaden nie dostał po łapach” – stwierdziła z kolei inna internautka. „Media i wybory” – skomentowała Pawłowicz. Natomiast mężczyznę, który ocenił, że „dramatem jest, że wszyscy nawzajem oskarżamy się o złe intencje” była posłanka PiS nazwała „naiwniakiem”.

