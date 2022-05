Zadziwiająca wymiana zdań między Giertychem i Czarzastym. „Roman, nudzi ci się?”

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z radiową Trójką mówił o wojnie na Ukrainie w kontekście działań europejskich przywódców. Olaf Scholz i Emmanuel Macron są przez wielu krytykowani za prowadzenie jakichkolwiek rozmów z Władimirem Putinem. – Socjaldemokracja w Europie i na świecie zawsze jest za pokojem. To jest takie przesłanie kanclerza Niemiec – jesteśmy za pokojem. Generalnie nie powinno być jednak zgody na pokój wtedy, kiedy jeden kraj drugiemu krajowi zabiera pół terytorium – ocenił wicemarszałek Sejmu.

Według polityka Lewicy „Scholz oraz Macron powinni rozmawiać z prezydentem Rosji prostym, jasnym i konkretnym językiem”. – Powinni mu powiedzieć: masz się wycofać z Ukrainy, masz przestać mordować ludzi. Oni tak nie mówią, oni lawirują, oni szukają jakiegoś wyjścia. Prezydent Francji mówi oddajcie np. część terytorium. To niech Macron odda część swojego terytorium Rosji i niech będzie zadowolony. Ciekawe, co wtedy Francuzi o nim pomyślą – tłumaczył dodając, że ma odruch wymiotny jak patrzy na takie mizianie się z Rosją i z Putinem w tej sprawie.

Giertych kontra Czarzasty

Kilka godzin po emisji rozmowy Włodzimierz Czarzasty opublikował link do wywiadu na swoim profilu na Twitterze. „Tak uważam” – napisał. Na internetową aktywność polityka Lewicy zareagował Roman Giertych. „Zasadniczo to dobrze, że się pan zgadza sam z sobą” – ocenił mecenas. Ta riposta nie została bez reakcji wicemarszałka Sejmu. „Roman. Nudzi Ci się?” – zapytał. „Wywodzisz to z faktu, że przeczytałem z tobą wywiad?” – skomentował w odpowiedzi adwokat.

twitterCzytaj też:

Dlaczego Tomasz Lis odszedł z Newsweeka? Roman Giertych ma pewną teorię