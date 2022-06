Stopnie alarmowe w Polsce. Mateusz Morawiecki podjął decyzję

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całej Polski stopni alarmowych. Będą one obowiązywały do 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.

Zagrożenie terroryzmem i cyberterroryzmem w Polsce. Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie

W przypadku zagrożenia terroryzmem obowiązuje drugi stopień (BRAVO) na cztery możliwe. MSWiA podało, że decyzja ma charakter prewencyjny i jest związana z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i na Ukrainie oraz „wzmożonym ruchem na granicy”. Drugi stopień jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Z kolei w przypadku zagrożenia cyberterroryzmem wprowadzono stopień trzeci (CHARLIE–CRP), także na cztery możliwe. Decyzja została podjęta w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Trzeci stopień wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopnie alarmowe w Polsce. Jak się zachować?

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. W czasie obowiązywania stopni obywatele nie muszą podejmować specjalnych zachowań. Powinni jednak zwracać uwagę na niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, które można zgłaszać służbom, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

