Ursula von der Leyen w Polsce. Znamy plan jej wizyty

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, pierwszym punktem wizyty von der Leyen w Polsce będzie spotkanie z Mateuszem Morawieckim około godz. 15:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z prezydentem Andrzejem Dudą, szefowa KE spotka się pół godziny później w Belwederze. Na godzinę 17.25 zaplanowano wspólną konferencję prasową prezydenta, premiera oraz szefowej KE, która ma się odbyć w firmie PSE S.A, w Konstancinie-Jeziornej. To właśnie wtedy ma zostać oficjalnie zaprezentowana zgoda Komisji Europejskiej na polski KPO.

Krajowy Plan Odbudowy

1 czerwca unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni przekazał, że Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy.

– Po dyskusji kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się 2 czerwca do Warszawy na oficjalną prezentację, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy – poinformował podczas konferencji prasowej.

Ile Polska dostanie z Funduszu Odbudowy?

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

KE zaznaczyła, że akceptacja KPO nie oznacza natychmiastowej wypłaty tych środków. Paolo Gentiloni podkreślił, że polski KPO zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa a przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte.

