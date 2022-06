Tajemniczy kredyt Stanisława Karczewskiego. „Pomyłka w banku była”

W rozmowie z RMF FM Stanisław Karczewski opowiedział, jak radzi sobie ze spłacaniem kredytu. Z oświadczenia majątkowego byłego marszałka Senatu za 2021 rok wynika, że do spłaty pozostało mu jeszcze ponad 127 tysięcy złotych kredytu hipotecznego zaciągniętego w Pekao SA.

Wicemarszałek Senatu zdradził, że jego rata kredytu to obecnie 1954 zł, a w 2020 roku płacił 1775 złotych. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat raty wzrosły o niecałe 10 proc. Wielu kredytobiorców może tylko pomarzyć o tak niskich stawkach. – Rozmawiałem z osobą, dosyć ważną w Polsce, której kredyt wzrósł o 100 proc. I w banku skorygował to i obniżono. Jakaś pomyłka była – tłumaczył polityk PiS.

Ile zarabia Stanisław Karczewski?

Na uwagę dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka, że zarabia ponad 37 tysięcy złotych miesięcznie polityk przyznał, że faktycznie jego zarobki nie należą do najniższych. – Mogę tylko powiedzieć, że zapłaciłem podatków chyba 112 tys. zł. To jest duża kwota, prawda? Taki wkład do budżetu – wyjaśnił.

Stanisław Karczewski zapewnił, że nadal pracuje jako lekarz. – Pan sobie w każdą noc śpi. Ja większość nocy nie śpię. Pracuję w soboty, w niedziele. Pracuję bardzo ciężko. Nie wyłącznie po to, żeby zarobić tylko i wyłącznie te pieniądze. Poboczny skutek jest taki. Ale odciążam swoich kolegów. Jest za mało lekarzy w Polsce, wszędzie brakuje, więc ja pracuję – zaznaczył w rozmowie z RMF FM.

