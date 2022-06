Trzaskowski i Tusk konkurują ze sobą? Poseł KO: Możemy to nazwać rywalizacją, ścigajmy się!

Rafał Trzaskowski i Donald Tusk organizują wydarzenia, na których chcą spotkać się z Polakami. Czy politycy ze sobą konkurują? – Możemy to nazwać rywalizacją. Ale to jest świetna sportowa rywalizacja o to, kto z większą liczbą osób się spotka. (...) Ścigajmy się! – mówi Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej w „Mówiąc Wprost”.

W niedługim czasie w Polsce odbędą się dwa wydarzenia społeczno-polityczne, oba związane ze środowiskami Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski ponownie organizuje Campus Polska Przyszłości, zaś Platforma Obywatelska będzie chciała spotykać się z Polakami w ramach Meet Up. – Ja się cieszę, że politycy nareszcie trochę wychodzą ze swojej bańki, wychodzą do młodych osób. Chcą pogadać, posłuchać i poznać oczekiwania. Na tej podstawie będzie można stworzyć propozycje. Chodzi o to, żebyśmy mieli je wtedy, kiedy rozpocznie się kolejny okres przedwyborczy – mówi Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Chociaż na żadnym etapie nie pojawiła się nawet delikatna sugestia, że te wydarzenia są konkurencją, to nie da się ukryć, że można je postrzegać jako przejaw rywalizacji między Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem.