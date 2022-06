Fundacja ojca Rydzyka zawiadomiła prokuraturę. Chodzi o oszustwo na 14 mln zł

Odwierty geotermalne w Toruniu to jeden z najambitniejszych projektów ojca Rydzyka. Redemptorysta z biznesowym zacięciem poprzez swoją fundację doprowadził ten projekt do momentu, w którym geotermia czeka już wyłącznie na koncesję i w niedługim czasie powinna ją otrzymać. Po podłączeniu do miejskiego systemu solanka będąca w posiadaniu zakonu będzie ogrzewać domy w zachodniej części miasta.

Na drodze do tego celu nie obyło się jednak bez komplikacji. Dziennikarze Onetu już przed blisko dwoma laty zwracali uwagę na wątpliwości co do właściwej lokalizacji odwiertów. W listopadzie 2020 roku informowali, że Prokuratura Okręgowa w Toruniu potwierdziła nieprawidłowości przy wykonaniu odwiertu TG-2. W tamtym czasie sprawę porzucono, jednak w styczniu Lux Veritattis zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Do Prokuratury Okręgowej w Słupsku akta sprawy trafiły ostatecznie dopiero w sierpniu 2021 roku. Nie przedstawiono nikomu zarzutów, a śledztwo toczone jest w sprawie możliwej nieprawidłowości. Prawnicy Lux Veritatis zarzucają wykonawcy uszkodzenie otworu geotermalnego w okresie między sierpniem 2009 r. a czerwcem 2014 r. i wprowadzenie w błąd w kwestii prawidłowości wykonania odwiertu TG-2. Śledztwo zostało przedłużone do 4 sierpnia. Niewykluczone, że potrwa dłużej.

– Skoro w tej inwestycji jest takie opóźnienie, to ktoś musi być winny. Widocznie tu pada wskazanie na wykonawcę – mówił informator Onetu. – Sam jestem ciekaw, jakie będą końcowe ustalenia i co zawiodło – dodawał.

