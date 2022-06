Mur na granicy z Białorusią już prawie gotowy. Wideo pokazuje pierwsze odcinki

Straż Graniczna poinformowała o rozpoczęciu odbiorów pierwszych ukończonych odcinków bariery na granicy polsko-białoruskiej. Z wiadomości na Twitterze opinia publiczna mogła dowiedzieć się, że przęsła ustawione zostały już na odcinku 125 km.

Jak przekazała SG, na pozostałych odcinkach prace przy budowie są „zaawansowane”. Niemal w stu procentach ukończona jest za to droga techniczna. Wykonawcy deklarują koniec prac na końcówkę czerwca. Pierwsze fragmenty bariery pokazywano już od marca.

Wysoki mur sięga pięciu metrów ponad poziom ziemi. Na jego szczycie ma jeszcze pojawić się półmetrowa koncertina. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapewniał też, że próba podkopu od razu skończy się interwencją polskich służb, ponieważ perymetria zapewniać ma precyzyjny sygnał i obecność Straży Granicznej w ciągu 5-10 minut.

Mur na granicy. Jaki koszt inwestycji?

Koszt inwestycji był przewidziany na 1 mld 615 mln zł, w tym 1 mld 500 mln zł na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne. Podczas budowy bariery ma nie być stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień ma sprawować Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kiedy zakończy się budowa zapory?

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie sytuacji. – Codziennie Straż Graniczna informuje o próbach nielegalnego przekraczania granicy, ale jest ich coraz mniej. To liczby nieporównywalne z tym, co działo się jesienią ubiegłego roku, ale dzieje się tak też dlatego, że kończymy budowę zapory na granicy z Białorusią – wskazał Maciej Wąsik na antenie Polskiego Radia 24. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji potwierdził również, że wszystko wskazuje na to, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie gotowa do końca czerwca.

