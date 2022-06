„Wprost” ujawnia kulisy konwencji PiS. Kaczyński odejdzie z rządu w przyszłym tygodniu?

– Naprzód i jeszcze raz naprzód, do zwycięstwa – tak Jarosław Kaczyński zakończył swoje ponad godzinne przemówienie. W sobotę w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym nie było więcej przemawiających. Choć przed weekendowym wydarzeniem spekulowano, kto oprócz prezesa PiS może pojawić się na scenie i wysoko stały akcje m.in. Mateusza Morawieckiego, mieliśmy do czynienia z teatrem jednego aktora. Po prezentacji spotu poświęconego Lechowi Kaczyńskiemu i odśpiewaniu hymnu, publiczność już do końca słuchała jedynie lidera rządzącej partii. Co działo się na scenie i w kuluarach?