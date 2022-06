„Niedyskrecje parlamentarne”: Tak Tusk zwalcza Trzaskowskiego. „Jest zdesperowany”

Kto przybędzie na Campus Polska Przyszłości i dlaczego to jest ryzykowne? Kogo zaniepokoiła deklaracja Trzaskowskiego, że jeszcze nie zadecydował, czy wystartuje do Sejmu czy do samorządu? Dlaczego politycy PiS są zmartwieni deklaracją Ursuli von der Leyen w sprawie KPO? Z jakiego powodu Donald Tusk nie chciał być już szefem EPL? O tym i innych sprawach piszemy w najnowszych „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Platforma Obywatelska jest podzielona w sprawie powstania dwóch kampusów „Polska Przyszłości” Rafała Trzaskowskiego i „Meet up” Donalda Tuska. – Otwarta rywalizacja na dwa projekty Tuska i Trzaskowskiego jest dewastująca wewnętrznie – mówi nasz rozmówca. I dodaje: – Widać, że Donald jest zdesperowany i ściga się z Rafałem. Kiedy pytamy w Platformie, który kampus przyciągnie więcej osób z partii, odpowiadają, że ten Donalda Tuska. – Tusk może rozdawać stanowiska, ma władzę. Zaś budowanie czegoś przy Rafale grozi reperkusjami. Ludzie nie chcą się narażać, czego najlepszym przykładem jest Aleksandra Gajewska, która przestała się angażować w pracę dla Trzaskowskiego i przeszła do obozu Tuska, organizując „Meet up” – mówi nasz rozmówca. Polityk PO dodaje, że dziś osoby lojalne w partii, w stosunku do prezydenta Trzaskowskiego to przede wszystkim Sławomir Nitras, Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka. – To oni nastawiają Rafała przeciwko Donaldowi. Bo on sam nie ma aż takiego parcia, żeby z nim walczyć – twierdzi jeden z polityków KO.