Uczestnik programu „Rolnik szuka żony” nie żyje. „Nie miał łatwego życia”

Krzysztof Pachucki był uczestnikiem 8. edycji „Rolnik szuka żony”. „Jest po rozwodzie, ma trójkę dzieci i czuje, że jeszcze tak wiele mógłby zaoferować drugiej osobie. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce - zawalczyć, bo samotność dokucza mu coraz bardziej. Latem zachwyca się pięknem mazurskiej przyrody, pływa łódką, łowi ryby, zimą korzysta z sauny i morsuje w jeziorze, aby wzmocnić odporność. Idealna partnerka, to taka, która każdego dnia będzie dla niego wsparciem, kobieta uczciwa, prawdomówna, o dobrym sercu” – można było przeczytać na stronie programu.

Na planie Krzysztof poznał Bogusię, którą zaprosił do swojego gospodarstwa jako jedną z kandydatek na żonę. Po pięciu miesiącach znajomości, w listopadzie 2021 roku para wzięła ślub. Na uroczystości pojawiła się także Marta Manowska, prowadząca program.

2 czerwca 2022 roku mężczyzna zmarł. Informacje na temat jego śmierci najpierw zamieszczono w grupie fanów programu „Rolnik szuka żony” na Facebooku. Smutną informację jednej z członkiń grupy przekazała znajoma Krzysztofa i Bogusi. Później z ich sąsiadami rozmawiali dziennikarze „Super Expressu”.

– To był wspaniały człowiek, ale nie miał łatwego życia i nie radził sobie ze stratą. Najpierw zostawiła go żona, potem dzieci wyszły z domu i założyły swoje rodziny, co jest normalne, ale on czuł się przeraźliwie samotny. To dlatego poszedł do Rolnika, by znaleźć kobietę, która będzie dzieliła z nim codzienność – opowiadali sąsiedzi pana Krzysztofa.

Pogrzeb odbył się 4 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie na Mazurach. W uroczystości wzięli udział bliscy pana Krzysztofa – żona Bogusia, sąsiedzi oraz dzieci z poprzedniego małżeństwa.